Попри рекордний врожай: стало відомо, на які харчові продукти зростуть ціни найближчим часом

В Україні не тільки ростуть тарифи на комунальні послуги, а й продовжують дорожчати продукти, попри гарний врожай.

В сюжеті ТСН йдеться, що навіть рекордний врожай зернових для українців може стати невигідним.

За прогнозом, аграрії цього року зберуть понад 70 млн тонн зернових. У серпні минулого року тонна зерна коштувала 170−180 доларів, цього року — 270 доларів.

Україна щорічно експортує зерно. Зараз в країнах, куди продають українські зернові, неврожай. Зерно розкуповується, ціни на нього ростуть.

Ціна зерна на експорт, й та, за якою будуть продавати всередині України, однакова.

Щоб випекти хліб, потрібна не тільки пшениця, а й цукор, масло, енергоносії. У собівартість входить також заробітна плата пекарям. З урахуванням всього цього хліб повинен подорожчати відразу на 25−30%.

Як відомо, хліб — це соціальний продукт. Щоб не підіймати ціни на нього, їх перекинули на випічку, торти, які виробляють ті ж хлібозаводи. Наприклад, ціна торта зросла вже на 60−70%.

Тому хліб дорожчає приблизно на 1,5% щомісяця. За рік це 18%, близько 2 гривень на буханці.

У серпні вже виросли ціни на яйця, молоко, гречку, м'ясні й молочні вироби.

Колишній міністр фінансів Ігор Уманський раніше попереджав, що через подорожчання електроенергії для бізнесу восени варто очікувати зростання тарифів на комуналку та подорожчання харчових продуктів. Українці втратять 20−30% платоспроможності. Особливо постраждають пенсіонери.

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