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Стало відомо ім'я бійця з Кіровоградщини, який загинув на сході України

18:27 12 вересня 2021
Олексій Куленко

У суботу, 11 вересня, в зоні операції Об'єднаних сил на Донбасі загинув старший сержант Олексій Куленко з Кіровоградської області. Про це повідомила голова Кіровоградської ОДА Марія Чорна.

«І знову на Кіровоградщині біда. Загинув наш старший сержант Олексій Куленко. Під час виконання бойового завдання він отримав важке осколкове поранення», — йдеться у повідомленні.

Боєць загинув в результаті мінометного обстрілу під час бойового чергування біля села Причепилівка Новоайдарського району. Він отримав осколкове поранення голови несумісне з життям.

Олексію Куленко було 36 років. Він уродженець села Покотилове Новоархангельського району Кіровоградської області.

На військову службу був призваний у квітні 2021 року. Служив в 17-му окремому мотопіхотному батальйоні.

У бійця залишилися батько і троє дітей.

За інформацією очільника Кіровоградської облради Сергія Шульги, під час вчорашнього обстрілу з боку бойовиків ще два жителі Кіровоградщини отримали важкі поранення.

Нагадаємо, на Донбасі не припиняються обстріли з боку проросійських бойовиків, що посилилися з кінця серпня. Окупанти знову стали активно застосовувати важку артилерію.

Фото: Facebook Олексія Куленко

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