«300 км до Харкова»: військовий експерт розповів, звідки варто чекати головного удару армії Путіна

За стратегічними військовими навчаннями Росії «Захід-2021», які йдуть і в Білорусі, Україна повинна уважно спостерігати, але удару з Білорусі очікувати Києву не варто. Більш небезпечний напрям — російський Воронеж. Про це в етері телеканалу «Україна 24» сказав військовий експерт Олександр Мусієнко.

На його думку, постійні погрози для України йдуть від 20-її та 8-ї армій, які знаходяться практично в Воронежі.

«20-я армія знаходиться там зі штабом, це 300 км до Харкова. Там ударна група військ створена і продовжує створюватися. .Загроза — це як раз цей напрямок», — пояснив експерт.

На його думку, на білоруському напрямі потрібно відстежувати, що буде у них відбуватися з авіацією, з ракетами на військовій базі у Барановичах. Підуть звідти після навчань російські підрозділи або залишаться.

«Але разом з тим, з огляду на те, що нарощується мілітаристська істерія в Росії, втрачати пильність не можна», — підкреслив Мусієнко.

Раніше президент Інституту економічного аналізу, відомий російський економіст, колишній радник Путіна Андрій Ілларіонов говорив, що Путін восени може почати вторгнення в Україну з півдня й окупувати Північну Таврію.

70

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter