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Не медузи: вчені назвали тварину, що становить реальну загрозу для Азовського моря

14:28 12 вересня 2021
Рапан

Поки відпочиваючі на азовських курортах скаржаться на «укуси» медуз, вчені Приазовського національного парку почали бити на сполох у зв'язку зі збільшенням популяції рапана — морського молюска з сімейства іглянок.

Саме цей хижак найбільше шкодить Азовському морю, вважають в нацпарку.

«Медузи бачать все, а рапани на глибині, і їх не видно. Вони збільшується такими ж обсягами, як медуза, і харчуються скафаркою (черепашка), мідіями. Це хижак. Їх у нас дуже багато. І як загрозу для біоти особисто я бачу рапана, а не медузу. Медузи йдуть і приходять. На зиму вимерзають. А рапани зимують. І, думаю, що через пару років Азовське море зіткнеться саме з проблемою їх навали, якщо не розвинути промисловий вилов», — констатував директор Національного парку Дмитро Воловик, якого цитує ресурс ria-m.tv.

До слова, на смак цей молюск досить цікавий — хтось знаходить в ньому явну схожість з осетриною, а іншим він нагадує м'ясо кальмара. Тому на відміну від медуз, його цілком можна використовувати в кулінарних цілях.

А для вирішення проблеми з медузами на Азові до наступного сезону вирішили активніше встановлювати спеціальні вловлюючі мережі.

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