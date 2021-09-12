«У світі нічого кращого не придумали»: екологи знайшли спосіб зупинити навалу медуз в Азовському морі

Керівництво Приазовського Національного парку в Запорізькій області офіційно рекомендувало підприємцям-власникам баз відпочинку вже сьогодні потурбуватися про установку бар'єрних сіток на пляжах, які можуть попередити чергове вторгнення медуз в пляжну зону.

Як заявив директор парку Дмитро Воловик на виїзній колегії Запорізької обласної державної адміністрації в Кирилівці, в світі, крім бар'єрних сіток, на жаль, не придумали проти медуз більше нічого.

«Зі свого боку Національний природний парк гарантує, що в Молочному лимані медуз не буде. Оскільки ми встановимо сітки на вході в канал з боку моря. Медуза вимерзає за осінньо-зимовий період. Вона до нас з Чорного моря заходить в невеликому розмірі і починає рости», — цитує Воловика ресурс ria-m.tv.

Нагадаємо, губернатор Запорізької області Олександр Старух звинувачує в зриві курортного сезону в Кирилівці Росію, адже саме побудований окупантом Керченський міст спровокував як міграцію медуз в Азовське море, так і підвищення його солоності. Тому керівництво регіону ініціює судовий позов до окупантів.

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