26.64 / 26.85 31.39 / 31.74
Київ: +21
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

«У світі нічого кращого не придумали»: екологи знайшли спосіб зупинити навалу медуз в Азовському морі

10:40 12 вересня 2021
«У світі нічого кращого не придумали»: екологи знайшли спосіб зупинити навалу медуз в Азовському морі

Керівництво Приазовського Національного парку в Запорізькій області офіційно рекомендувало підприємцям-власникам баз відпочинку вже сьогодні потурбуватися про установку бар'єрних сіток на пляжах, які можуть попередити чергове вторгнення медуз в пляжну зону.

Як заявив директор парку Дмитро Воловик на виїзній колегії Запорізької обласної державної адміністрації в Кирилівці, в світі, крім бар'єрних сіток, на жаль, не придумали проти медуз більше нічого.

«Зі свого боку Національний природний парк гарантує, що в Молочному лимані медуз не буде. Оскільки ми встановимо сітки на вході в канал з боку моря. Медуза вимерзає за осінньо-зимовий період. Вона до нас з Чорного моря заходить в невеликому розмірі і починає рости», — цитує Воловика ресурс ria-m.tv.

Нагадаємо, губернатор Запорізької області Олександр Старух звинувачує в зриві курортного сезону в Кирилівці Росію, адже саме побудований окупантом Керченський міст спровокував як міграцію медуз в Азовське море, так і підвищення його солоності. Тому керівництво регіону ініціює судовий позов до окупантів.

40

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

рахунки

Платіжку чекати не потрібно: «Нафтогаз» роз'яснив побутовим споживачам, як і коли платити за газ

платіжки

Підвищення тарифу на доставку газу: що відомо

газ

У три рази нижче: глава «Нафтогазу» назвав ціну на газ для населення у новому опалювальному сезоні

«Пройдемося по солоненького»: простий рецепт маринованих баклажанів від Лізи Глінської

«Пройдемося по солоненького»: простий рецепт маринованих баклажанів від Лізи Глінської

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.