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«А яка це планета?»: мережу розсмішило відео святкування Дня міста в окупованому Луганську

10:04 12 вересня 2021
«А яка це планета?»: мережу розсмішило відео святкування Дня міста в окупованому Луганську

В окупованому Луганську з «помпою» відсвяткували День міста, який вразив мережу своєї «совковістю».

У кадрах, які виклав у мережу відомий український блогер Сергій Іванов, на сцені в міському парку Горького група дівчат в червоних (!) сукнях виконує якесь пісенне вітання луганчанам, при цьому імпровізована сцена закрита фанерними щитами, а незакрита частина стіни за спинами співачок відсвічує своєї облізлістю.

Коментарі користувачів не змусили себе чекати.

«Тю, а ввечері Чичеріна завиє. Буде по-багатому», «Все, як хотіли. Совок», «Клініка печалі», «Ворошиловград», «А яка це планета?», — пишуть вони.

Нагадаємо, Луганськ відзначив навіть 30-й День незалежності України — свято жителям окупованого міста влаштували волонтери.

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