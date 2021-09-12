Кривава субота на Донбасі: у ЗСУ двоє загиблих і 9 поранених
Російсько-терористичні війська на Донбасі вкотре збільшили кількість обстрілів позицій українських військових,
Як повідомляє прес-служба Штабу ООС, стан здоров'я трьох захисників оцінюється як середньої важкості, інших — задовільний.
Крім укріплень українських військових, від дій терористів постраждав і житловий сектор населеного пункту Новогнатівка — при обстрілі з заборонених мінських домовленостей артилерійських систем 122-го калібру були пошкоджені приватна будівля і прилегла територія. На щастя, постраждалих серед місцевого населення немає.
Як встановили спостерігачі СЦКК, вогонь вели з боку окупованого Докучаєвська, повідомляють в прес-центрі ООС.
Крім того, із застосуванням артилерії 122-го калібру ворог здійснив численні обстріли в районі Верхньоторецька, а в районі населеного пункту Нью-Йорк окупанти скинули міни 82-го калібру за допомогою безпілотного літального апарату.
В районі Причепилівки також били гранатомети різних систем і міномети 120-го калібру.
Паралельно в Донецькій області 11 вересня було зафіксовано два прольоти ворожих безпілотних літальних апаратів типу «Орлан-10» з перетином лінії розмежування.
Нагадаємо, 10 вересня ворог також застосовував у Новогнатівці заборонену важку артилерію, в цей день на лінії розмежування загинув один боєць ООС, а троє отримали поранення.
Фото facebook.com/pressjfo.news134
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