Кривава субота на Донбасі: у ЗСУ двоє загиблих і 9 поранених

Російсько-терористичні війська на Донбасі вкотре збільшили кількість обстрілів позицій українських військових, в т. ч. застосовуючи важке озброєння. В результаті за минулу добу, 11 вересня, загинули два воїни, а ще 9 — отримали поранення.

Як повідомляє прес-служба Штабу ООС, стан здоров'я трьох захисників оцінюється як середньої важкості, інших — задовільний.

Крім укріплень українських військових, від дій терористів постраждав і житловий сектор населеного пункту Новогнатівка — при обстрілі з заборонених мінських домовленостей артилерійських систем 122-го калібру були пошкоджені приватна будівля і прилегла територія. На щастя, постраждалих серед місцевого населення немає.

Як встановили спостерігачі СЦКК, вогонь вели з боку окупованого Докучаєвська, повідомляють в прес-центрі ООС.

Наслідки обстрілу Новогнатівки

Крім того, із застосуванням артилерії 122-го калібру ворог здійснив численні обстріли в районі Верхньоторецька, а в районі населеного пункту Нью-Йорк окупанти скинули міни 82-го калібру за допомогою безпілотного літального апарату.

В районі Причепилівки також били гранатомети різних систем і міномети 120-го калібру.

Паралельно в Донецькій області 11 вересня було зафіксовано два прольоти ворожих безпілотних літальних апаратів типу «Орлан-10» з перетином лінії розмежування.

Нагадаємо, 10 вересня ворог також застосовував у Новогнатівці заборонену важку артилерію, в цей день на лінії розмежування загинув один боєць ООС, а троє отримали поранення.

Фото facebook.com/pressjfo.news

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