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Україна

Секретар РНБО хоче, щоб Україна відмовилася від кирилиці

23:16 11 вересня 2021
Олексій Данилов

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов, який вже закликав до офіційного визнання англійської мови як другої державної, готовий й до переходу країни на латиницю. Про це він заявив в ефірі Радіо Свобода.

Він назвав таку реформу «однією з фундаментальних речей», на яку потрібно зважитися.

«Я за. Я вважаю, що це одна з фундаментальних речей, яку ми повинні зробити — позбавитися від кирилиці та перейти на латиницю», — сказав секретар РНБО.

Англійська ж мова, як зазначив Данилов, повинна стати обов'язковою для вивчення як мова цивілізованого спілкування.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО відреагував на заяви секретаря російського Радбезу Миколи Патрушева з приводу «дискримінації» російської мови, зазначивши, що в порадах РФ і будь-який іншої країни світу з мовного питання наша держава не має потреби.

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