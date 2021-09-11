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Сім'ї загиблих за Україну забезпечать житлом — Зеленський підписав указ

19:58 11 вересня 2021
Сім&#39;ї загиблих за Україну забезпечать житлом&nbsp;— Зеленський підписав указ

Президент Володимир Зеленський розпорядився про посилення соціального захисту ветеранів війни, а також сімей загиблих за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Відповідний указ глави держави датований 11 вересня і опублікований на сайті президента.

Витрати на виплату грошової компенсації за таке житло Кабінет Міністрів повинен буде передбачити в проекті держбюджету на 2022 рік.

У списку осіб, на яких поширюється указ глави держави:

  • сім'ї загиблих, зниклих безвісти або померли внаслідок поранення, отриманого під час участі в АТО; осіб з інвалідністю I-II груп, отриманої в результаті участі в АТО;
  • внутрішньо переміщені особи, які брали безпосередню участь у захисті України від російської агресії;
  • сім'ї учасників бойових дій на території інших держав, які загинули, пропали безвісти або померли внаслідок поранення, отриманого на території цих держав під час конфліктів; осіб з інвалідністю I-II груп з числа УБС на території інших держав;
  • члени сімей загиблих учасників Революції гідності, а також сімей тих, кому посмертно присвоєно звання Героя України за участь у Революції.

Окремо Кабміну з 2022 року наказано забезпечити запуск Єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

Нагадаємо, в липні в Вінниці заявили про можливу аферу в сфері будівництва житла для ветеранів.

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