12 вересня рух транспорту в центрі Києва закриють: список вулиць і схеми

Київська влада попередила водіїв про обмеження руху транспорту в столиці 12 вересня із 8:00 до 12:00. Його пояснюють проведенням легкоатлетичного пробігу «Київська Десятка — 2021», який має проходити за гарної погоди.

В переліку вулиць, що потрапляють під обмеження, вулиця Саксаганського, проспект Перемоги (у напрямку центру), а також частини вулиць, прилеглих до маршруту:

Еспланадна;

Шота Руставелі;

Велика Васильківська;

Антоновича;

Володимирська;

Тарасівська;

Льва Толстого;

Паньківська;

Симона Петлюри;

Шолуденка;

провулок Політехнічний;

Академіка Янгеля;

Гарматна;

виїзди на проспект із Повітрофлотського шляхопроводу, вулиці Вадима Гетьмана та інші.

У рамках пробігу «Київська Десятка — 2021» передбачені забіги на 10 км, скандинавська ходьба на 5 км та дитячі забіги.

Нагадаємо, останнього разу масштабні пробки в Києві були спровоковані репетицією параду до Дня Незалежності.



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