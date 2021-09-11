12 вересня рух транспорту в центрі Києва закриють: список вулиць і схеми
Київська влада попередила водіїв про обмеження руху транспорту в столиці 12 вересня із 8:00 до 12:00. Його пояснюють проведенням легкоатлетичного пробігу «Київська Десятка — 2021», який має проходити за гарної погоди.
В переліку вулиць, що потрапляють під обмеження, вулиця Саксаганського, проспект Перемоги (у напрямку центру), а також частини вулиць, прилеглих до маршруту:
- Еспланадна;
- Шота Руставелі;
- Велика Васильківська;
- Антоновича;
- Володимирська;
- Тарасівська;
- Льва Толстого;
- Паньківська;
- Симона Петлюри;
- Шолуденка;
- провулок Політехнічний;
- Академіка Янгеля;
- Гарматна;
- виїзди на проспект із Повітрофлотського шляхопроводу, вулиці Вадима Гетьмана та інші.
У рамках пробігу «Київська Десятка — 2021» передбачені забіги на 10 км, скандинавська ходьба на 5 км та дитячі забіги.
Нагадаємо, останнього разу масштабні пробки в Києві були спровоковані репетицією параду до Дня Незалежності.
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