26.64 / 26.85 31.39 / 31.74
Київ: +25
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

12 вересня рух транспорту в центрі Києва закриють: список вулиць і схеми

18:05 11 вересня 2021
Забіг-2018

Київська влада попередила водіїв про обмеження руху транспорту в столиці 12 вересня із 8:00 до 12:00. Його пояснюють проведенням легкоатлетичного пробігу «Київська Десятка — 2021», який має проходити за гарної погоди.

В переліку вулиць, що потрапляють під обмеження, вулиця Саксаганського, проспект Перемоги (у напрямку центру), а також частини вулиць, прилеглих до маршруту:

  • Еспланадна;
  • Шота Руставелі;
  • Велика Васильківська;
  • Антоновича;
  • Володимирська;
  • Тарасівська;
  • Льва Толстого;
  • Паньківська;
  • Симона Петлюри;
  • Шолуденка;
  • провулок Політехнічний;
  • Академіка Янгеля;
  • Гарматна;
  • виїзди на проспект із Повітрофлотського шляхопроводу, вулиці Вадима Гетьмана та інші.

У рамках пробігу «Київська Десятка — 2021» передбачені забіги на 10 км, скандинавська ходьба на 5 км та дитячі забіги.

Нагадаємо, останнього разу масштабні пробки в Києві були спровоковані репетицією параду до Дня Незалежності.

104

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Пенсія в Україні

Отримають допомогу в розмірі 10 місячних пенсій: у ПФУ розповіли про особливості виплат одній групі пенсіонерів

платіжки

Підвищення тарифу на доставку газу: що відомо

пиріг

Бомбічний смак та ніжне тісто: покроковий рецепт сливового пирога на кефірі

Мадонна

63-річна Мадонна шокувала фанатів сміливими фото топлес у власній спальні

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.