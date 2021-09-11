В Україні хочуть судитися з Росією через нашестя медуз в Кирилівці

Керівництво Запорізької області звинувачує Росію в зриві курортного сезону в Кирилівці, адже саме побудований окупантом Керченський міст спровокував міграцію медуз в Азовське море. Про це глава Запорізької обласної державної адміністрації Олександр Старух заявив під час відвідування курорту, повідомляє УНІАН .

За словами губернатора, навала медуз пов'язана насамперед зі стрімким підвищенням рівня солоності води в Азовському морі, адже вже кілька років в Азовське море не надходить прісна вода з основних водних артерій — в т. ч. з річки Дон, який активно використовується для меліорації.

Таким чином, вважає Старух, Україні пора почати підрахунок збитків від провального курортного сезону, виставити рахунок Росії і судитися з країною-агресором.

Нагадаємо, раніше завідувач відділом Українського наукового центру екології моря, кандидат біологічних наук Олександр Гончаров констатував, що Чорне і Азовське моря є найбільш замкнутими морями в світі, а значить, всі забруднюючі речовини залишаються в них. Тим більше, що 80% вод з морів потрапляє на північно-західну шельфову частину, яка має відносно невелику глибину, і тому сторонні хімічні речовини — насамперед азот і фосфор — залишаються в придонному шарі, викликаючи бурхливе зростання водоростей, якими і харчуються медузи.

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