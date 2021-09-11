Танки бруду не боятся: в Україні відзначають ювілейний День танкіста

В Україні 12 вересня 2021 року відзначають День танкістів, встановлений згідно з указом президента України від 29 серпня 1997 року у другу неділю вересня. Таким чином, цього року свято відзначається 25-й раз.

Україна по праву вважається однією з провідних танкових держав світу. Вона має багаторічну історію становлення та розвитку танкових військ, які є важливою складовою бойового потенціалу Збройних Сил України.

На сьогодні збройні сили будь-якої з країн, яка серйозно ставиться до власної оборони, важко уявити без танкових з’єднань. Танкові війська володіють великою вогневою потужністю і ударною силою, високою мобільністю і надійним броньовим захистом. Вони призначенні для утримання зайнятих районів, рубежів і позицій, відбиттю ударів противника, прориву оборони противника, розгрому його військ, захопленню важливих районів, рубежів і об’єктів. Танкові війська можна сміливо назвати «бронею» піхоти — без них піхотинці як без рук — не підуть у наступ і не зможуть утримувати здобуті позиції.

Російська збройна агресія щодо України багато чого змінила — вперше з часів Другої світової війни на території Східної Європи, а саме на східних кордонах України, відбувалися танкові бої. Українські танкісти брали активну участь у визволенні населених пунктів Донеччини і Луганщини, боях за Дебальцеве, Мар’їнку, Піски, Авдіївку; проявили себе воїни-танкісти і в жорстоких боях за Донецький аеропорт.

Серед Героїв України є чотири воїни-танкісти: підполковник Євген Межевікін, капітан Василь Божок, підполковник Іван Вінник та удостоєний цього звання посмертно капітан Олександр Лавренко.

Танкістам сьогодні всім вітання!

Нехай кінь залізний вас не підведе!

Відкинувши геть тривоги та сумніви,

Нехай він вперед по життю вас несе!

Нехай у вашому житті сонце яскраво світить,

Нехай Удача супроводжує вас завжди!

А невдача нехай вас не помітить.

Здоров’я вам на довгі роки!

Сьогодні друга неділя вересня,

Сьогодні відзначають День танкіста!

І ми прийшли привітати тебе

Адже ти танкіст і твоє серце чисто!

Нехай залишається чистим назавжди,

І хоробрість нехай тебе не покидає!

І спокійною нехай буде земля,

Адже нас танкіст улюблений захищає!

Бажаємо спокою в житті твоєму,

Але щоб від спокою ти не розкис!

Щоб не було місця боям і війні,

Щоб мирно ти жив, наш улюблений танкіст,

Дружину поважав і діточок любив,

Конфлікти в родині, щоб не допускав,

Щоб життя ти завжди дуже сильно любив

І ніколи рук щоби не опускав!

Як писали «ФАКТИ», нещодавно в Україні відзначали День знань.

* Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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