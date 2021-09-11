«Довгі вихідні» у 2022 році: як українці будуть відпрацьовувати неробочі дні

У 2022 році в Україні, крім нового свята (без вихідного дня) будуть довгі вихідні на свято 8 Березня і на День Конституції 28 червня. Для цього введуть кілька робочих субот. Графік перенесення робочих днів у наступному році був затверджений Кабінетом міністрів.

Таким чином в березні вихідними будуть:

субота, 5 березня;

неділя, 6 березня;

понеділок, 7 березня;

вівторок, 8 березня.

Замість незапланованого вихідного робочою буде субота 12 березня.

За схожою схемою будуть змінені вихідні в червні. Відпочивати рекомендовано в наступні дні:

субота, 25 червня;

неділя, 26 червня;

понеділок, 27 червня;

вівторок 28 червня.

Робочий день переноситься на суботу, 2 липня.

Рекомендації Кабміну не стосуються банків, поштових відділень, казначейства та Пенсійного фонду. Вони будуть самі встановлювати графік в зазначені дві робочі суботи.

Нагадаємо, у вересні 2021 роки додаткових вихідних не очікується, а ось в наступному місяці буде святкуватися 14 жовтня — День захисників і захисниць України.

Фото pixabay.com

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