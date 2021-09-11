«Довгі вихідні» у 2022 році: як українці будуть відпрацьовувати неробочі дні
У 2022 році в Україні, крім нового свята (без вихідного дня) будуть довгі вихідні на свято 8 Березня і на День Конституції 28 червня. Для цього введуть кілька робочих субот. Графік перенесення робочих днів у наступному році був затверджений Кабінетом міністрів.
Таким чином в березні вихідними будуть:
- субота, 5 березня;
- неділя, 6 березня;
- понеділок, 7 березня;
- вівторок, 8 березня.
Замість незапланованого вихідного робочою буде субота 12 березня.
За схожою схемою будуть змінені вихідні в червні. Відпочивати рекомендовано в наступні дні:
- субота, 25 червня;
- неділя, 26 червня;
- понеділок, 27 червня;
- вівторок 28 червня.
Робочий день переноситься на суботу, 2 липня.
Рекомендації Кабміну не стосуються банків, поштових відділень, казначейства та Пенсійного фонду. Вони будуть самі встановлювати графік в зазначені дві робочі суботи.
Нагадаємо, у вересні 2021 роки додаткових вихідних не очікується, а ось в наступному місяці буде святкуватися 14 жовтня — День захисників і захисниць України.
Фото pixabay.com114
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