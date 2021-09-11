Україна повинна обговорити газопровід «Північний потік-2» в Нормандському форматі, тобто разом з Францією, Німеччиною та із залученням США. Це важливо, оскільки Росія вже почала використовувати газопровід як зброю проти України. Як повідомляє Інтерфакс-Україна, з такою заявою виступив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Раніше президент України піднімав тему «Північного потоку-2» під час візиту до США. Штати пообіцяли, що протидіяти будуть «енергетичною дипломатією». На більш ранніх переговорах США і Німеччина підкреслювали, що Україна навіть після запуску «Потоку» залишиться країною-транзитером газу в Європу.

Тепер Єрмак знову звернув увагу, що існуюча газова труба через Україну є запобіжником від масштабної російської агресії. Тоді як Росія домагається, щоб Європі був потрібен додатковий газ з альтернативного газопроводу, і ціни в ЄС на блакитне паливо цьому сприяють.

«Вже сьогодні можна говорити про те, що Росія почала використовувати Nord Stream як зброю проти України», — заявив Єрмак. Він згоден з президентом Володимиром Зеленським, який попереджував про підвищені ризики російської агресії. «Коли біля твоїх кордонів концентрується близько 100 тисяч російських військових, я думаю, будь-яка розумна людина такі ризики побачить в цьому», — додав глава Офісу президента.

Нагадаємо, напередодні президент Зеленський назвав ймовірною повномасштабну війну з Росією. «Є ймовірність, і вона відчутна», — заявив глава держави.

фото president.gov.ua

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