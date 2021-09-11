Усікновення голови Іоана Хрестителя: що категорично заборонено робити на Головосіка

11 вересня біля християн східного обряду особлива дата — одна з двунадесятих. Православні і греко-католики відзначають День Усікновення голови Іоана Хрестителя. В цей день святий Іоан, який хрестив Ісуса в водах Йордану, прийняв мученицьку смерть — за наказом тетрарха Галілеї Ірода Антипи пророкові Іоану відрубали голову. Страти Іоана Предтечі зажадала дочка Ірода Соломія, підучена матір'ю Іродіадою.

На згадку про мученицьку смерть Іоана Предтечі церква вимагає дотримуватися суворого посту. Заборонені м'ясо, риба, яйця, молочні продукти. У народі 11 вересня ще називають днем Івана Пісного.

Говорячи про День усікновення голови пророка Іоана, в народі використовувалася ще й назва «на Головосіка». Традиції забороняли в цей день брати в руки гострий: ніж, сокиру, косу. На Головосіка не шаткували капусту, не нарізали овочі. Навіть спечений хліб було прийнято відламувати, а не нарізати — щоб уникнути будь-яких асоціацій зі смертю, стратою, головою на блюді. З тієї ж причини не ставили на стіл великі миски, не подавали кавуни, дині, буряки. У деяких спільнотах під забороною були навіть червоні яблука, виноград і помідори через їх округлу форми і асоціації з кров'ю.

Також в знак скорботи за Іоаном Хрестителем під забороною були танці, бенкетування, веселощі, оскільки саме після танців Соломія зажадала від батька голову Іоана.

Жінки не займалися шиттям одягу і не вишивали, оскільки голки використовувала Іродіада, щоб змусити навіки замовкнути Іоана.

Також було заборонено:

Гуляти лісом — вважалося, що в цей день є небезпека натрапити на змію;

Працювати в полі;

Починати важливі справи;

Вирушати в дорогу.

Нагадаємо, в календарі церковних свят на вересень наступна велика дата з числа двунадесятих — це 21 вересня, Різдво Пресвятої Богородиці.

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