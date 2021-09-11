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Україна

В Україні подорожчали яйця, молоко і цукор: чого чекати

7:40 11 вересня 2021
супермаркет

В Україні продовжують дорожчати продукти. Підрахувавши ціни в серпні, Нацбанк прийшов до висновку, що споживчий набір за рік подорожчав на 10,2%. Подорожчали крупи, продукти тваринництва. Цукор вибився в лідери за зростанням ціни. А дешевшими стали овочі і фрукти, завдяки гарному врожаю, повідомили в НБУ.

Як відзначають в Нацбанку, в серпні яйця і молоко дорожчали через скорочення пропозиції. Борошно, гречка і цукор зросли в ціні під впливом світових ринків. Макаронні, кондитерські, м'ясні і молочні вироби дорожчають як через попит, так і через збільшення витрат бізнесу (подорожчали сировина, енергія, стали вищими зарплати працівників підприємств).

Алкоголь в серпні теж подорожчав, але, як відзначають в НБУ, зростання сповільнилося. Новий урожай овочів збив ціни на буряк, картоплю, моркву і солодкий перець. Сезонні фрукти теж в цілому дешевші, ніж в минулому році.

Через попит зростають ціни на меблі і електроніку. Повільніше, але все-таки дорожчають ліки та побутова хімія. А ось одяг і взуття, за даними НБУ, подешевшали (порівнювалися, нагадаємо, серпень 2020 року і серпень 2021-го).

З послуг подорожчали харчування, культура, медицина, ремонт житла, автострахування, догляд за дітьми та літніми людьми. Тут знову зіграли свою роль високий попит і нова собівартість таких послуг (зросли мінімальні і середні зарплати, стали дорожчими енергоносії).

Подорожчали транспортні перевезення, оскільки стали вищими ціни на паливо, і спостерігалися перебої з поставками автомобільного газу.

Як пояснюють в НБУ, стримати інфляцію частково допомогли відкладений на осінь перегляд тарифів на електроенергію, хороший урожай і утримуваний курс валют. За прогнозами, в кінці року інфляція трохи сповільниться і буде нижчою 10%. На 2022 рік НБУ поставив за мету 5% інфляції.

Нагадаємо, у колишнього міністра фінансів Ігоря Уманського інші прогнози. За його розрахунками, незабаром подорожчає електроенергія для бізнесу, а тому підвищаться ціни на все, від продуктів харчування до комуналки. А населення втратить 20−30% платоспроможності.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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