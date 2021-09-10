У Києві посилюють карантинні обмеження в метро: деталі
У зв'язку з різким зростанням кількості хворих на коронавірус, Київський метрополітен вирішив ввести обмеження для пасажирів.
У відомстві повідомили, що в пікові години підземка працюватиме з обмеженнями на вхід. Це дозволяє зменшити скупчення людей всередині станцій.
«Будь ласка, дотримуйтеся масочного режиму та оплачуйте проїзд безконтактно», — закликали пасажирів.
Нагадаємо, в Україні з понеділка, 13 вересня, не стануть запроваджувати обмеження «жовтої» карантинної зони, які анонсували раніше.
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