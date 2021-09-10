Голова Верховної Ради вдруге захворів на коронавірус

У спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова виявили коронавірус. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Сьогодні, наприклад, такий, на перший погляд, формальний тест перед масовим заходом допоміг виявити хворого, який, сам того не знаючи, міг би заразити кілька сотень почесних гостей. Тест виявив мене», — написав Разумков.

Голова ВР продовжить свою роботу дистанційно.

Спікер планував завтра особисто взяти участь у Ялтинській європейській стратегії. Тепер сподівається на те, що йому дозволять виступити дистанційно.

«На жаль, не зможу відвідати захід особисто, адже для дотримання всіх протиепідемічних вимог сьогодні здав тест на коронавірус. Він виявився позитивним», — уточнив політик.

Разумков додав, що зараз відчуває себе добре.

Нагадаємо, Разумков хворів на коронавірус у листопаді минулого року.

фото https://m.facebook.com/

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