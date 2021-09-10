Перехід на «зимовий» час: коли українцям потрібно перевести годинник

В останню неділю жовтня Україна у черговий раз перейде на «зимовий» час. На початку поточного року народні депутати намагалися скасувати «зимовий» й «літній» час, а встановити на території країни єдиний київський час (всесвітній час UTC + 2 години). Але спроба виявилася безуспішною.

Тому о 4 годині ночі у неділю 31 жовтня українці повинні перевести стрілки годинника на годину назад.

Практика сезонного переведення стрілок годинника діє в Україні з 1981 року. А вперше ідея переведення стрілок на годину виникла в кінці XVIII століття — таким чином, пропонувалося заощадити на свічках. Під час Першої світової війни приклад подала Німеччина. Поступово до цієї практики стали приєднуватися все більше країн, останньою в Європі стала Фінляндія, яка ввела перехід на «літній» та «зимовий» час у 1981 році.

Прихильники такого переходу посилаються на необхідність економії електроенергії, коли ділова активність людей як би зсувається на більш світлий час доби.

Медики та психологи вказують на негативну сторону «зміни» часу. У людини змінюються біоритми. Переведення годинника провокує розвиток імунних та серцево-судинних захворювань.

Сотні країн світу живуть по «зимовому» і «літньому» часу. Більшість країн Євросоюзу хочуть зберегти постійним «літній» час.

У США та Канаді деякі регіони переводять стрілки годинника, а деякі стабільно живуть по «зимовому» часу.

Нагадаємо, у 2019 році депутати Європарламенту прийняли рішення скасувати з 2021 року переведення годинників в Євросоюзі. Країнам членам ЄС пропонувалося самим вирішити, за яким часом їм жити. Тим країнам, які вважають за краще «зимовий» час, пропонувалося перевести годинник в останній раз в останню неділю жовтня 2021 року, «літній» — в останню неділю березня 2021 року. Корективи внесла пандемія коронавірусу — експеримент тимчасово відклали.

















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