У НААУ заявили про активізацію переговорів з Офісом генпрокурора про доступ до матеріалів кримінальних проваджень

Національна асоціація адвокатів України (НААУ) планує активізувати переговори з Офісом генерального прокурора для отримання можливості доступу до цифрових копій матеріалів кримінальних проваджень за допомогою особистих онлайн-кабінетів адвокатів. Про це під час засідання Ради адвокатів України (САУ) повідомив заступник голови САУ і НААУ Валентин Гвоздій, передають «Українські Новини».

«Зараз ми посилили процес, і я думаю, що є всі перспективи налаштувати нормально роботу по лінії прокуратури в частині електронного кримінального провадження… Ми плануємо активізувати комунікацію з Офісом генерального прокурора з метою прискорення роботи по цифровізації кримінального провадження, щоб ми мали можливість знайомитися, подавати документи, клопотання через наш електронний кабінет», — сказав Гвоздій.

Він підкреслив, що адвокатура має значний досвід співпраці з державними органами в частині цифровізації.

«Зараз система ідентифікує адвоката через його особистий кабінет саме як чинного адвоката, а не як громадянина, як це було на початку роботи над цією системою. Якщо ж свідоцтво адвоката зупинено або припинено — система автоматично заблокує йому доступ до відповідних розділів», — зазначив він.

Крім цього, саме НААУ подавала всі пропозиції по роботі адвокатів з функціоналом Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, порядок функціонування якої нещодавно затвердила Вища рада правосуддя.

«Адвокатура сьогодні, як ніхто інший, готова до реалізації цих проектів, тому що у нас вже є весь базис, у нас вже є досвід, ми вже реалізували це у загальному судочинству, нам буде простіше налаштувати так само ідентифікацію адвоката і входження в цю систему саме з підтвердженням статусу адвоката», — зазначив заступник голови САУ та додав, що кількість адвокатів, які користуються особистим онлайн-кабінетом, стрімко зростає і на сьогодні становить уже майже 30 тисяч.

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