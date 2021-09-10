Верховна Рада України, яка нещодавно узаконила обіг криптовалют в країні, внесла зміни до Закону «Про рекламу».

Як повідомляють в інформаційному управлінні парламенту, зміни спрямовані на протидію дискримінації за статевою ознакою.

«Метою законопроекту є вдосконалення правового регулювання в галузі реклами з протидії дискримінації за ознакою статі, що відповідає зобов'язанням України відповідно до Конвенції ООН з ліквідації всіх форм дискримінації щодо жінок. Протидія дискримінації за ознакою статі передбачена також Угодою про асоціацію України з Європейським Союзом та іншими міжнародними документами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, зокрема — Стратегією гендерної рівності Ради Європи на 2018−2023 роки та Глобальними цілями сталого розвитку ООН», — повідомляли у Раді.

Документ визначає поняття «дискримінаційна реклама» і «дискримінаційна реклама за ознакою статі» та підсилює відповідальність за порушення законодавства про рекламу.

У пояснювальній записці до документа зазначалося, що у рекламі часто використовується демонстрація людини, як сексуального об'єкта, з метою залучення уваги споживача до продукції, навіть якщо це не має ніякого відношення до рекламованого товару.

Раніше парламент затвердив постанову про Звернення до міжнародного співтовариства із закликом не визнавати вибори у Держдуму РФ в окупованому Криму і за участі жителів тимчасово окупованих районів Донбасу.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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