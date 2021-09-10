В Україні ліквідують відомий банк: подробиці

Національний банк України (НБУ) прийняв рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати банк «Земельний капітал».



Рішення прийнято на підставі пропозиції Фонду гарантування вкладів фізосіб, повідомляється на сайті регулятора.

У НБУ нагадали, що 11 серпня Нацбанк відніс АТ «КБ» Земельний Капітал «до категорії неплатоспроможних у зв'язку з невиконанням у встановлений термін своїх зобов'язань перед вкладниками та іншими кредиторами через недостатність коштів.



За оцінкою НБУ, депозити 70% фізосіб — вкладників банку, які не перевищують гарантовану суму, будуть відшкодовані у повному обсязі.



Клієнти з великими обсягами вкладів отримають відшкодування у межах суми, яку гарантує ФГВФО. В цілому можлива сума виплат гарантованої суми вкладникам станом на 1 липня 2021 року становить 435,8 млн грн (92% від загальної суми вкладів фізосіб).



Банк «Земельний капітал» заснований у 1994 році. Станом на 1 січня 2021 року основну частину акцій банку контролював колишній міністр вугільної промисловості (2005−2006 роки) Віктор Тополов.



За даними НБУ, на 1 червня 2021 року за розміром загальних активів банк «Земельний капітал» займав 63-е місце серед 73 банків, що діяли в країні.



Нагадаємо, минулого року Нацбанк визнав неплатоспроможним банк «Аркада» та прийняв рішення про його ліквідацію.

Керівнику банку повідомили про підозру у привласненні 50 мільйонів гривень.

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