Коли в Україні введуть «жовту зону» карантину: Ляшко уточнив терміни

Раніше в МОЗ заявляли, що подали до Кабміну подання про переведення України в «жовту» карантинну зону з понеділка 13 вересня, але пізніше прийняли рішення відкласти посилення карантину в країні.

В ефірі «Україна 24» міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко пояснив, з що ця затримка пов'язана із затвердженням документів у Міністерстві юстиції. Зокрема, у «карантинних» правилах переглянули норму, що дозволяє навчальним закладам працювати в умовах «кольорових» зон за умови вакцинації не менше 80 відсотків працівників. Також корективи стосуватимуться роботи кулінарних закладів та закладів громадського харчування.

За словами міністра, цього тижня зміни були узгоджені з центральними органами влади. Після отримання висновку Мін'юсту, МОЗ звернеться до Кабміну з проханням скликати позачергове засідання уряду, де розглянуть питання про зміни постанови про адаптивний карантин.

«Постанова набуде чинності через 7 днів після його затвердження», — додав Віктор Ляшко.

Міністр зазначив, що після цього повинна зібратися комісія ТЕБ та НС та затвердити перехід країни у «жовту» зону. Він також зазначив, що деякі області можуть потрапити і у «червону» карантинну зону.

Раніше голова Комітету ВР з питань здоров'я нації Михайло Радуцький назвав три проблемні регіони України, де буде змінюватися «колір» обмежень — Буковина, Львівська та Вінницька області.

Фото Віктора Ляшко із соціальних мереж.

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