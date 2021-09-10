Погодилися тільки двоє українців: з Кабулу вилетів перший комерційний евакуаційний рейс

Майже через два тижні після того, як в Україну з Афганістану двома літаками ВСУ евакуювали українців і громадян інших країн, з Кабулу 9 вересня вилетів перший комерційний рейс Qatar Airways, на якому країну покинули понад сто осіб.

Як повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко, Україна домовилася з Катаром про можливість евакуації українців, а наше посольство у Таджикистані запропонувало співгромадянам вилетіти в Доху з подальшим поверненням на батьківщину комерційними авіалініями.

За його словами, погодилися лише двоє українців: мати і її неповнолітня дитина.



У МЗС зазначили, що катарська сторона забезпечила перевезення у Доху і тимчасове розміщення в Катарі безкоштовно. Літак приземлився 9 вересня о 20:00. Українці пройшли ПЛР-тестування і очікують на результати.

У разі отримання негативних результатів, вони зможуть найближчим часом повернутися в Україну. 10 вересня їх відвідав український консул.

Нагадаємо, що група українських військових провела в Кабулі спецоперацію і допомогла покинути Афганістан групі перекладачів, представників ЗМІ та правозахисників.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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