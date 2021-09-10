26.64 / 26.84 31.39 / 31.72
Київ: +25
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Погодилися тільки двоє українців: з Кабулу вилетів перший комерційний евакуаційний рейс

15:35 10 вересня 2021
літак

Майже через два тижні після того, як в Україну з Афганістану двома літаками ВСУ евакуювали українців і громадян інших країн, з Кабулу 9 вересня вилетів перший комерційний рейс Qatar Airways, на якому країну покинули понад сто осіб.

Як повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко, Україна домовилася з Катаром про можливість евакуації українців, а наше посольство у Таджикистані запропонувало співгромадянам вилетіти в Доху з подальшим поверненням на батьківщину комерційними авіалініями.

За його словами, погодилися лише двоє українців: мати і її неповнолітня дитина.

У МЗС зазначили, що катарська сторона забезпечила перевезення у Доху і тимчасове розміщення в Катарі безкоштовно. Літак приземлився 9 вересня о 20:00. Українці пройшли ПЛР-тестування і очікують на результати.

У разі отримання негативних результатів, вони зможуть найближчим часом повернутися в Україну. 10 вересня їх відвідав український консул.

Нагадаємо, що група українських військових провела в Кабулі спецоперацію і допомогла покинути Афганістан групі перекладачів, представників ЗМІ та правозахисників.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

239

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Пенсія в Україні

Отримають допомогу в розмірі 10 місячних пенсій: у ПФУ розповіли про особливості виплат одній групі пенсіонерів

Пугачова і Краснов

Пугачова у сльозах помолилася біля труни: в Москві прощаються з Борисом Красновим

Мадонна

63-річна Мадонна шокувала фанатів сміливими фото топлес у власній спальні

Трудова книжка

Хочеться на пенсію, а трудового стажу не вистачає: що робити в цьому випадку

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.