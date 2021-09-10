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Нову хвилю коронавірусу в Україні вже не зупинити: епідеміолог назвав причину

14:16 10 вересня 2021
Люди в масках

Україні, де відклали перехід у «жовту» карантинну зону з 13 вересня, не вдасться уникнути різкого сплеску захворюваності коронавірусом, оскільки навчальні заклади та дитячі садки погано підготувалися до епідемічної ситуації.

Про це в ефірі «Україна 24» заявив керівник національної експертної групи з інформаційного контролю, епідеміолог Андрій Александрін.

«Швидко підготуватися до нового спалаху, до великої кількості захворювань і госпіталізації нам вже не вдасться, тому що все треба робити вчасно. Я був здивований, що Україна неефективно використала час другого літа, коли можна було підготувати дитсадки, школи, щоб хоча б для дітей забезпечити безпечні умови», — заявив епідеміолог.

При цьому він назвав дітей головними розповсюджувачами вірусу.

Ексклюзивний матеріал, підготовлений на основі «гарячої» лінії з керівником мережі дитячих клінік Ганною Горбань «Чим небезпечний міст-синдром, що виникає у дітей після COVID-19, і чи загрожує їм штам „Дельта“: відповідає педіатр» читайте на сайті «ФАКТІВ» .

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