Оксамитовий сезон на Середземному морі: скільки коштуватиме тур на яхті і як його здійснити

Після того, як на українських курортах морська вода стала занадто холодною для купання, продовжити для себе літо можна, якщо відправитися в яхт-тур. На відміну від поїздки на певний курорт, за тиждень на яхті можна встигнути відвідати 3−4 острови, вдосталь накупатися, а якщо місце зацікавило, то затриматися там і поїздити по визначних пам'ятках. Про це розповів фахівець з підбору турів на яхтах Сергій Вікарчук в інтерв'ю РБК-Україна.

За словами Вікарчука, відпочинок на яхті привабливий ще й тим, що пасажири разом з капітаном можуть коригувати маршрут, відвідати місця, недоступні для масового туриста.

Яхта фрахтується на тиждень. Вартість складає в середньому 2000−3000 євро — в залежності від типу яхти і кількості кают. Якщо яхта на 3−4 каюти, то в морський похід зможуть відправитися 8−10 чоловік, тобто основна сума буде розділена порівну по числу мандрівників. Таким чином для пари оренда яхти складе від 500 євро. Закріпилася практика, коли додатково до вартості оренди вносять таку ж суму на страховий депозит. Він не повертається, якщо власник судна зазнав збитків з вини мандрівника.

Додатково пасажири оплачують послуги шкіпера (від 100−150 євро на добу), витрати на закупівлю провіанту, води і обслуговування яхти в порту (по 100 доларів). Самостійно оплачуються супутні витрати: авіапереліт, транспорт з аеропорту до стоянки яхт.

Часто для яхт-турів вибирають Грецію і Туреччину — з огляду на зручні авіаперельоти, Хорватію — через велику кількість островів з визначними пам'ятками. Трохи менш популярні Чорногорія та Албанія. Любителі далеких подорожей зупиняють вибір на Італії та Франції.

Нагадаємо, на українських курортах температура води зараз становить 19 градусів, а тому туристи не поспішають бронювати житло біля моря в оксамитовий сезон.

Фото pixabay.com

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