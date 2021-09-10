У Зеленського відреагували на сюжет CNN про «вагнерівців»

У середу, 8 вересня, команда Володимира Зеленського відреагувала на сюжет CNN про операцію українських спецслужб, метою якої був арешт російських найманців, що воювали на Донбасі. В інтерв'ю «Українській правді» радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що анонімні джерела, які використовував американський телеканал, «не мають інформаційної та репутаційної цінності». Подоляк засумнівався в достовірності даних, які ці джерела надали американським журналістам. Нагадаємо, раніше він стверджував, що скандал з «вагнерівцями» — це вигадана історія.

Тепер же Подоляк назвав інформацію про те, що США допомагали Україні у проведенні спецоперації по виманювання «вагнерівців» у Білорусь в липні 2020 року такою, що не відповідає дійсності. Подібна дезінформація з'явилася в російських ЗМІ ще рік тому, зазначив Подоляк. По суті, він повторив ті ж аргументи, які Офіс президента використовував рік тому, коли тільки розгорілася ця скандальна історія. Однак 23 серпня 2020 року Служба безпеки України (СБУ) визнала, що збирала доказову базу на російських найманців.

Тоді ж «Українська правда» з посиланням на свої джерела та головний редактор «Цензор.нет» Юрій Бутусов повідомили, що поїздка «вагнерівців» у Білорусь була частиною спецоперації СБУ та Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України. Операція зірвалася через витік інформації. «Обозреватель» привів слова агента Національного антикорупційного бюро Євгена Шевченка, який стверджує, що до зриву операції причетний голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

У грудні 2020 року Петро Порошенко заявив, що саме він у 2018 році ініціював операцію по затриманню російських найманців, що воювали на Донбасі. Зрив операції він назвав держзрадою.

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», 9 вересня «слуга народу» Микола Тищенко стягнув з трибуни Верховної Ради Гео Лероса, який зажадав пояснень від президента Володимира Зеленського та керівника ОП Андрія Єрмака про те, хто «злив» операцію по «вагнерівцям» і чому раніше керівництво країни заявляло, що її зовсім не було.



Фото з сайту president.gov.ua

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