Зеленський допускає можливість повномасштабної війни з Росією

Президент України Володимир Зеленський вважає ймовірною можливість повномасштабної війни з Росією. Про це очільник держави заявив в рамках форуму Ялтинської європейської стратегії в форматі YES Brainstorming 2021 в Києві у п'ятницю, 10 вересня.

«Є ймовірність, і вона відчутна. Якби це сталося, це було б найбільшою помилкою з боку Російської Федерації», — сказав президент України.

Також Володимир Зеленський додав, що у разі потужної ескалації з боку Росії більше ніколи не існуватиме сусідства РФ, України та Білорусі.

Основна тема цьогорічного форуму — «Після Covid — Перед катастрофою? Кроки до виживання». Так що Зеленський у своєму виступі приділив значну увагу темі пандемії. Він, зокрема, зазначив, що українська економіка вистояла «без підтримки великих фінансових інститутів та інших партнерів».

«Ми не отримали фінансову допомогу, але допомагали своїм громадянам, як могли, фінансово», — зазначив він, нагадавши про допомогу у 8 тисяч гривень, яка на час локдауну виділялася фізичним особам-підприємцям. За його словами, в Україні «не було великого падіння ВВП» у порівнянні з багатьма країнами з великими економіками. Також він зазначив, що локдаун в Україні «не був довгим і болючим».

«Ми не чекали допомоги від інших. Я вважаю, що це велика перемога нашої країни. Ми були самостійні, і допомагали іншим, не чекаючи подяки», — сказав Зеленський і нагадав про українських медиків, які надавали допомогу італійцям.

«Головний меседж COVID-19 полягає не у тому, що потрібно посилювати біологічну безпеку, розвивати медицину і бути більш гнучким у бізнесі… Лікувати потрібно не симптоми, а першопричину. І це сучасна політика світу», — зазначив він, додавши, що відповіді на всі важливі питання слід шукати спільно.

Однак наразі, на думку Зеленського, багато заяв про згуртованість і об'єднання задля вирішення світових проблем залишаються лише деклараціями. «Згуртований світ — він зараз тільки сьогодні в Facebook, де публікують слова підтримки під час пожеж у Австралії, повені у США, коли всі одностайно співчувають Афганістану або Україні, котра воює з Росією», — зазначив він і підкреслив, що це «віртуальна реальність» .

«Мені здається, що світ ризикує нічого не зрозуміти. Світ може подолати COVID-19, але не отримати колективний імунітет, оскільки всі вирішують самі за себе», — додав він.

Також в своєму виступі він говорив і про корупцію, а точніше про «карикатурне ставленні до українців» у зв'язку з нею. «Це така пародія на Україну, — сказав Зеленський. — Мені здається, що завдяки різній інформаційній політиці через деякий час з'явилося таке карикатурне відчуття, карикатурне ставлення до України та українців».

Також у своєму виступі президент зазначав, що в Україні активно зайнялися будівництвом доріг, щоб економіка не впала у депресію, як США у 30-і роки минулого століття.

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