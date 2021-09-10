Довести факт роботи буде неможливо: в Держпраці розповіли, як перевірити легальність свого працевлаштування

Після переходу з паперових трудових книжок на електронні нерідко звучали побоювання з приводу непотрапляння даних про працевлаштування в єдину базу Пенсійного фонду. Зараз стало зрозуміло, що обережність буде не зайвою, і працівникові краще самому перевірити, чи є він серед офіційно працевлаштованих. Про це повідомив тимчасовий в.о. глави Держпраці Віталій Сажієнко в інтерв'ю «Мінфіну».

Як пояснив представник Держпраці, роботодавець при прийомі на роботу людини теоретично може проігнорувати вимогу закону і не повідомити в ПФУ про нового працівника: «З'ясувати це питання можна, звернувшись до Пенсійного фонду із запитом про наявність повідомлення про прийняття на роботу. Якщо таке повідомлення відсутнє, роботодавець не оформив належним чином трудові відносини».

Подати в скаргу на роботодавця працівники можуть у Держпраці або в його територіальні органи. «Це можна зробити письмово, в електронному вигляді, на особистому прийомі або зателефонувавши на урядову „гарячу“ лінію», — пояснює Сажієнко. Отримавши сигнал, інспектори прийдуть на підприємство з перевіркою.

Також керівник Держпраці радить не зволікати, якщо виявилася відсутність у базі ПФУ інформації про нове місце роботи. «Порада незадекларованим співробітникам: якщо ви знаєте, що працюєте неофіційно — звертайтеся, коли ви ще працюєте. Після того, як ви втратите цю роботу, довести факт її виконання буде набагато складніше», — попереджає представник Держслужби.

Нагадаємо, після переходу на електронні трудові книжки було оголошено п'ятирічний перехідний період, коли відомості з паперових носіїв будуть переноситися в електронний реєстр. А в Пенсійному фонді роз'яснили, як підтвердити стаж, якщо не виявилося записів про періоди роботи до 1 січня 2004 року або в інформації є неточності.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

223

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter