«Ми будуємо дороги, щоб не впадати у депресію»: Зеленський виступив на форумі YES

В Україні стартував форум нового формату YES Brainstorming, який виступає майданчиком для дискусій українських і світових лідерів думок. Захід відбувається у гібридному форматі — як оффлайн, у Києві, так і онлайн.

Офіційна частина форуму, представленого Ялтинською європейською стратегією (YES) у партнерстві з Фондом Віктора Пінчука, відкрилася о 9 ранку спеціальною панеллю за участі президента України Володимира Зеленського.

Головна тема події — «Після Covid — Перед катастрофою? Кроки до виживання».

Їй було присвячено і перший виступ президента Зеленського, який розповів, чому Україна останніми роками активно займається будівництвом доріг.

«Ми почали будувати дороги, щоб не впадати у депресію. Як у США в 30-х», — заявив Зеленський.

Крім того, глава держави звернув увагу на те, що два роки тому всі говорили про щастя, а зараз — про виживання. Тільки за два роки змінилося фундаментальне і базове поняття щастя.

«Щастя 2019 і 2021 років різне. Його можна порівняти як велосипед і Tesla», — пояснив Зеленський.

Президент згадав, як у вересні 2019 року пощастило визволити з полону українських моряків і багатьох політв'язнів.

«Коли наші хлопці ступили на землю, кілька людей зустрічали їх в аеропорту. Були рідні, журналісти, чиновники — всі плакали, обнімалися і цілувалися. Ніхто не тримав дистанцію, не носив маску, не здавав по прильоту ПЛР-тести, не знав такого слова як локдаун», — зазначає президент.

За його словами, тоді це було щастя, але зараз воно інше: «Ми не знали, як все зміниться за рік. Коли щастя — це коли немає температур, бабусі не треба ШВЛ. Щастя просто вийти з квартири, піти в кафе або перукарню» .

Глава держави зазначив, що нові віруси будуть з'являтися щорічно, як айфони, а вакцини і ліки допомагають тільки проти окремого вірусу.

«У маленьких країнах дуже мало шансів вижити, якщо світ зіткнеться з дуже великими проблемами. Це показав коронавірус», — пояснив Зеленський.

За його словами, катастрофа трапиться, коли світ не робитиме висновків. Якщо кожен сам за себе, то в решті решт будуть всі проти всіх. Також Зеленський зазначив, що Україна готова стати членом НАТО.

«Що стосується стратегічного партнера — США. Ми можемо покладатися на США, у нас сьогодні відносини на рівні прямий позиції щодо вступу України в НАТО… Я точно розумію, що відбувається. Вважаю, що відносини з США зараз краще, ніж були» , — говорив він.

Зеленський підкреслив, що вступ України до НАТО посилить блок: «Наша позиція досить проста — ми готові до НАТО. Без України НАТО буде втрачати, без України ЄС буде трохи послаблюватися».

Він також розповів, що Україна допомагала в евакуації людей з Афганістану, який захопили таліби.

«Талібан» давно прийшов до влади в Афганістані, тому що не можна за чотири дні захопити більшість територій… Я не хочу бути адвокатом США… Наші розвідники допомагали, ми вивезли і своїх громадян, і до нас зверталися з Європи, з США", — говорив він.

Нагадаємо, що в Києві стартував форум Ялтинської європейської стратегії (YES), який проводиться в партнерстві з Фондом Віктора Пінчука. Він триватиме до 11 вересня. Його головні тема «Після Covid — Перед катастрофою? Кроки до виживання». Цього року захід проходить у новому інтерактивному форматі, який передбачає як безпосередню участь спікерів у форумі, так і підключення до дискусії онлайн. Для широкої аудиторії буде доступна пряма трансляція події.

У дискусії беруть участь інтелектуали та лідери думок з сфер політики і бізнесу, експерти та представники ЗМІ, громадського сектору.

Основна увага форуму зосереджено на глобальних ризиках — кліматичні зміни, пандемії та потенційні наслідки технічних збоїв — виклики для міжнародного порядку, а також на тому, як подолати загрози і використовувати доступні людству можливості.

Ялтинська європейська стратегія (YES) — це провідна платформа, де обговорюється європейське майбутнє України в глобальному контексті. В Україні вона надає площадку для виступів влади і опозиції, об'єднує разом лідерів від політики, бізнесу, представників ЗМІ, громадянського суспільства та експертного співтовариства.

Нагадаємо, що під час операції з вивезення людей з Афганістану, про яку у виступі згадав президент, українські військові допомогли вибратися з Кабулу групі перекладачів, представників ЗМІ та правозахисників.

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