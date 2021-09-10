В Україні встановлено новий рекорд за кількістю щеплень проти COVID-19 протягом доби

В Україні після того, як було наказано прискорити вакцинацію, встановлено новий рекорд за кількістю щеплень проти COVID-19. За четвер, 9 вересня, вакцинували 173 615 осіб. 67 042особи з тих, хто прийшов на вакцинацію, отримали першу дозу, 106 573 особи — другу. Про це повідомив МОЗ.

Імунізуватися проти коронавірусу можна було як у пунктах щеплення, так і в центрах вакцинації. Крім того, працювали мобільні бригади.

Минулий рекорд з кількості щеплень за день був поставлений 27 серпня. Тоді зробили щеплення 173 435 осіб.

Незважаючи на плани вакцинувати більшість українців до 24 серпня, по-справжньому кампанія активізувалася лише наприкінці літа. До дедлайну щеплення було зроблене п'яти мільйонам українців. Зараз щеплені 5,78 млн осіб, з них двома дозами — 4,6 млн.

А тим часом кількість хворих COVID-19 стабільно зростає. За добу 9 вересня підтвердилися 3615 нових випадків зараження, 1056 госпіталізовано, 76 померли. Найбільше нових хворих за добу виявлено в Києві (406), в Харківській (341), Львівській (292), Чернівецькій (235) і Одеській (235) областях. За весь час пандемії захворіли 2,3 млн осіб.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко визнав, що епідеміологічна ситуація в країні прогнозовано погіршується, але вона ще не критична.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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