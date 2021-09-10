Гусінь падає зі стелі на голову і за комір: Херсонщину атакує американський білий метелик

Жителі Херсонської області після повернення літнього тепла скаржаться на нашестя гусені. Від шкідників не сховатися ні на вулиці, ні в будинках. Якщо у дворі гусениці об'їдають листя плодових дерев, то в приміщеннях люблять збиратися на стелі і звідти дощем падають на всіх, хто проходить поруч: заплутуються у волоссі, потрапляють за комір. Про нову проблему курортних регіонів України повідомляє ТСН.

Вчені вже визначили, що дошкуляє мешканцям області американський білий метелик (Hyphantria cunea). Як зрозуміло з назви, вид родом з Північної Америки. В Європу метелик потрапив у 50-х роках минулого століття, тоді ж була виявлений і в Україні. Гусениці є шкідниками для понад 300 видів рослин (страждають шовковиці, яблуні, черешні, волоський горіх, абрикосові та персикові сади). Спочатку вид зустрічали на півдні і в центральних областях, зараз же американські білі метелики поширені по всій Україні, але більше люблять південні регіони.

Американський білий метелик

Розмноженню американського білого метелика сприяє спекотне літо, таке як в нинішньому році і тепла осінь. Боротися зі шкідниками треба ще на початку сезону — відразу після появи в садах «павутинних гнізд». Їх потрібно знімати і спалювати. «Потрібно знищувати павутинні гнізда, знімати зі своїх дерев, коли гусениця ще знаходиться в гніздах, можна використовувати ловчі пояси, обертати дерево», — розповіла керівник обласного управління фітосанітарної безпеки Лариса Коломієць.

Ефективною профілактикою є залучення в сади птахів — природних ворогів білого метелика, а також обробка садів. Існують безпечні біологічні методи боротьби, коли з гусеницями бореться вірусна культура. Там, де плодові дерева були оброблені, посадки не постраждали, а в цілому по Херсонській області пошкоджені сади на площі 3 тис. гектарів.

Павутинні гнізда необхідно збирати і спалювати

Нагадаємо, влітку в Херсонській області відпочинок туристам зіпсувала навала медуз, а також примхлива погода.

фото wikipedia.org

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