Бізнесу дозволять працювати навіть у «червоній» зоні: в МОЗ розповіли про нові правила локдауну у разі його введення

В Україні з понеділка, 13 вересня, не будуть запроваджувати обмеження «жовтої» карантинної зони, які анонсували раніше.

У разі введення локдауну, обмеження, які стосуються бізнесу, будуть менш жорсткими, передає «РБК-Україна» з посиланням на головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна.

Зокрема, бізнесу можуть дозволити працювати навіть у «червоній» зоні.

За словами головного санлікаря, заклади громадського харчування зможуть працювати у «червоній» або «помаранчевій» зоні, якщо персонал вакцинований на 100%.

У МОЗ зараз працюють над новими правилами карантину.

У нових правилах будуть привілеї для вакцинованих громадян. Зокрема, маючи COVID-сертифікат, українці зможуть відвідувати кафе та ресторани, кінотеатри, масові заходи.

Для того, щоб відвідати заклад у «червоній» зоні потрібно буде показати QR-код на вході.

Також може бути змінена норма на обмеження кількості посадочних місць, якщо люди, які відвідують ресторан, вакциновані.



Раніше голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький назвав три області, де може бути введений посилений карантин. Це Буковина, Львівська та Вінницька області.

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