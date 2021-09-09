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Україна

У Раді просять Шмигаля терміново втрутитися у ситуацію зі штрафами для жителів ОРДЛО

15:09 9 вересня 2021
Кордон

Незважаючи на те що влітку цього року затвердили документ, який скасував штрафи для жителів Криму і ОРДЛО, які під час карантину або блокування діяльності КПВВ в'їжджали в Україну з території РФ, людей як і раніше штрафують. Навіть якщо такі порушення були вчинені за обставинами гуманітарного характеру.

Як повідомляє «РБК-Україна», голова Комітету ВР з питань прав людини, деокупаціі та реінтеграції окупованих територій Дмитро Лубинець заявив, що у Прикордонної служби немає законних прав накладати штрафи на громадян.

«Вчора представник ДПС повідомив, що штрафи продовжать стягувати, але на якій підставі? На підставі якого рішення? Комітет звернувся до прем'єр-міністра, щоб він терміново втрутився в ситуацію. І якщо потрібно, вніс зміну в чинну постанову Кабміну», — додав нардеп.

Раніше в ДПС заявляли, що на українську територію без самоізоляції пропускатимуть громадяни України, які мають запрошення на вакцинацію від коронавірусу з унікальним ідентифікатором.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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