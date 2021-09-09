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Сертифікат про вакцинацію проти ковіда потрібно буде міняти: роз'яснення головного санлікаря

14:34 9 вересня 2021
Дія

COVID-сертифікат, який отримують повністю вакциновані українці, потрібно через деякий час міняти. Це стосується і внутрішнього, і міжнародного документа, заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

В Україні будуть видавати зелений міжнародний сертифікат про вакцинацію та жовтий — для внутрішнього використання.

«Внутрішній сертифікат поки видається на півроку. Через півроку треба буде відмовитися від нього та завантажити новий. Таким чином і міжнародний, і внутрішній сертифікати будуть видаватися на один рік з моменту завершення курсу щеплення», — сказав Ігор Кузін.

За його словами, різниця між сертифікатами тільки в тривалісти дії. Вони будуть давати однакові привілеї вакцинованим при відвідуванні громадських місць.

Нагадаємо, під час перетину українці тепер можуть пред'являти електронний сертифікат про вакцинацію.

Фото: Дія

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