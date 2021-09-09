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Школи Івано-Франківської області переходять на дистанційне навчання з 13 вересня: названа причина

13:40 9 вересня 2021
Дистанційне навчання

З понеділка, 13 вересня, школи Івано-Франківської області перейдуть на дистанційне навчання в зв'язку з пандемією коронавіруса. Про це повідомляє «Україна 24».

Причини переходу — високі показники захворюваності COVID-19 і низький рівень імунізації педагогів.

«З понеділка навчальні заклади переходять на дистанційну форму навчання, оскільки ключовою умовою для проведення звичного режиму навчання є вакцинація більше 80% педагогів. На сьогодні в області провакциновані 29% вчителів. 15 шкіл на Прикарпатті імунізували своїх педагогів на 80%, тобто 15 шкіл Прикарпаття навчатимуться в звичайному режимі», — заявила голова Івано-Франківської обласної адміністрації Світлана Онищук.

Місцева влада закликає вчителів вакцинуватися, щоб навчання повернулося до звичного формі.

Раніше повідомлялося, що при «жовтому» рівні карантину будуть працювати школи .

Фото: https://ua.depositphotos.com

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