У РФ розраховують, що жителі тимчасово окупованих територій Донбасу на виборах до Держдуми підтримають путінську «Єдину Росію», з чим пов'язана активізація видачі мешканцям ОРДЛО російських паспортів. Правда, повноцінними назвати такі документи не можна.

«Для забезпечення „запланованих“ показників підтримки правлячої партії „Єдина Росія“, куратори почали активно видавати паспорти громадян РФ жителям окупованих територій. Але в таких паспортах проставляють коди неіснуючого підрозділу Міграційної служби Ростовської області. Прописка в такому документі також не вказується. Тому видані документи не надають права на соціальні та пенсійні виплати від країни-агресора і не роблять їхніх власників повноцінними громадянами РФ», — заявили в українській спецслужбі.

В СБУ додали, що українців з паспортами РФ планують вивозити голосувати у прикордонні міста Ростовської області або ж забезпечать їм можливість незаконного «електронного голосування», у тому числі й на окупованих територіях України.

Нагадаємо, що напередодні Верховна Рада України підтримала постанову про Звернення українського парламенту у зв'язку з підготовкою до виборів в Держдуму Росії за участю жителів тимчасово окупованих українських територій. Парламентарії закликали міжнародне співтовариство не визнавати вибори, які Росія проводить в окупованому Криму і Севастополі, а також із залученням громадян України з окупованої частини Донбасу.

Фото з сайту СБУ.

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