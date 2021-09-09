Укрзалізниця «знову змінила маршрути поїздів на Донбасі через обстріл бойовиків

У четвер, 9 вересня, бойовики «ДНР» провели обстріл з важкого озброєння, в результаті «Укрзалізниця» була змушена знову змінити маршрути поїздів, які проходили в небезпечному районі. Про це прес-служба компанії повідомила в своєму Telegram-каналі.

Обстріл з боку бойовиків стався близько 08:00 біля станції Скотувата Донецької залізниці. Це призвело до обмеження руху в цьому районі з боку компаніії «Укрзалізниця».

«До стабілізації ситуації приміські поїзди № 6011/6072 Лиман — Скотувата — Лозова та № 6003/6004 Ізюм — Скотувата — Святогірськ курсуватимуть до станції Фенольна», — повідомляє «Укрзалізниця».

Раніше повідомлялося, що ситуація на Донбасі загострилася — бойовики роблять численні обстріли, в тому числі із забороненого озброєння.

Фото: Pixabay

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