Польща дозволила в'їзд українцям з 9 вересня, але висунула умови

З четверга, 9 вересня, Польща дозволила громадянам України в'їжджати на свою територію, у тому числі й з метою туризму.

Як повідомляють в МЗС, з цього дня термін 10-денного карантину буде скорочений, якщо у того, хто в'їжджає, є негативний результат тесту на SARS-Cov-2, виконаний не раніше 7-денного періоду з моменту в'їзду на територію Польщі.

«Завершенням карантину вважається наявність у телеінформаційної системі запису про негативний результат тесту, внесеного діагностичною лабораторією. Вищезазначене стосується також дітей, які перетинають зовнішній кордон ЄС на в'їзд до Польщі», — йдеться у повідомленні.

Від самоізоляції після перетину зовнішнього кордону ЄС звільняються:

вакциновані від COVID-19 (при наявності документа щодо повного курсу вакцинації (англійською або польською мовою) препаратами, зареєстрованими в ЄС — Pfizer, Moderna, Astra-Zeneca, Jonson & Jonson;

тті, хто перехворіли COVID-19 (за наявності документального підтвердження).

Також в цьому списку — водії та члени екіпажів транспорту, інспектори морської адміністрації, учні та супроводжуюча особа, студенти, слухачі, здобувачі післядипломної освіти, докторанти, дипломати, медики, працівники сільськогосподарських підприємств, спортсмени та тренери, лікарі, фізіотерапевти, судді, акредитовані журналісти, які в'їжджають до Польщі для участі у спортивних заходах, особи, які мають дозвіл на постійне проживання або карту довгострокового резидента країни — членів ЄС разом з членами їхніх сімей, котрі в'їжджають до Польщі з метою транзиту через її територію.

Раніше в Італії назвали умови, що дозволяють не залишатися на обов'язковій п'ятиденної ізоляції після в'їзду у країну.

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