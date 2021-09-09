Захисники GlobalMoney з АМКУ маніпулюють фактами: думка блогера

Голова Північного міжобласного територіального відділення АМКУ Олексій Хмельницький, захищаючи скандальну компанію GlobalMoney («ГлобалМані»), вводить громадян в оману. Про це пише у своєму блозі на ЦЕНЗОР.НЕТ політолог, громадський діяч Назар Приходько.

«У серпні поточного року я через Facebook закликав ЗМІ та громадянське суспільство звернути увагу на міжнародну платіжну систему GlobalMoney, яка, окрім того, що працює на території вільної України, веде свою діяльність в ОРДЛО. На мій заклик відгукнулися ветерани, зокрема, Данило Турчин, який родом з Луганська. Ми провели три акції: під НБУ, СБУ та безпосередньо під офісом даної платіжної системи. Резонанс був солідним», — зазначив політолог.

За словами Приходька, все це не залишилося поза увагою GlobalMoney. А голова Північного міжобласного територіального відділення АМКУ Олексій Хмельницький чомусь почав «відбілювати» цю компанію.

На думку громадського діяча, Хмельницький дещо маніпулював фактами. Зокрема, блогер вказує, по-перше, що АМКУ не міг проводити перевірку діяльності GlobalMoney на окупованих територіях, як про це заявив Хмельницький. По-друге, чиновник АМКУ стверджує, що у Нацполіції немає претензій до GlobalMoney, хоча правоохоронці продовжують кілька кримінальних справ проти платіжної системи.

«Я хочу підкреслити два аспекти. Нешановні GlobalMoney! Ви знайшли собі слабенького захисника. Також хочу звернутися до АМКУ: ви розумієте, що такий працівник ганьбить відомство? Ми продовжимо боротьбу проти фінансових колаборантів і доб"ємося того, що вони не тільки не працюватимуть в Україні, а й понесуть серйозну відповідальність»,— підсумував Приходько.

Нагадаємо, ветерани ГО «Вибачте, что живі» провели потужний пікет біля БЦ «Ренесанс», де знаходився офіс компанії. Згодом БЦ розірвав договір оренди з платіжною системою «ГлобалМані» та компанія залишила будівлю 3 вересня.

Своєю чергою компанія GlobalMoney на своїй офіційній сторінці у Facebook заявила про інформаційні атаки та підкреслила, що свою діяльність здійснює виключно в рамках законодавства України та не співпрацює з фізичними та юридичними особами Російської Федерації.

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