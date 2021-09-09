В Україні різкий сплеск захворюваності на коронавірус: за добу — 3663 нових випадків

В Україні станом на ранок четверга, 9 вересня, спостерігається різкий сплеск захворювання ковідом — майже на тисячу більше, ніж напередодні — 3663 нових випадків проти 2772 хворих на 8 вересня.

Як повідомляють у МОЗ, хвороба виявилася летальною для 61 українця.

Серед захворілих багато дітей — 342 дитини. Ковід підтвердили і у 63 медпрацівників.

На першому місці за кількістю виявлених випадків — столиця України. У Києві захворіли 379 громадян. Далі йдуть Львівська (318), Харківська (302), Одеська (222) і Дніпропетровська (209) області.

Раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що епідемічна ситуація в країні погіршується, але ще не критично. Так що переходу країни у «жовту» зону, як це прогнозувалося раніше, з 13 вересня не буде.

Нагадаємо, що при «жовтому» рівні епідемічної небезпеки посилення заходів стосуватимуться кінотеатрів, спортзалів, а також масових заходів — кількість відвідувачів та учасників обмежать.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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