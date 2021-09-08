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Україна

«Є три сценарії»: Ляшко розповів, чи готові медики до локдауну

22:50 8 вересня 2021
Лікарня

В Україні для хворих на коронавірус можуть задіяти до 90 тисяч ліжок. Про це повідомляє Укрінформ.

«У нас є три сценарії перебігу коронавірусної хвороби на території України — оптимістичний, помірний і песимістичний», — зазначив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час засідання Комітету ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування.

Він стверджує, що медики готові до кожного варіанту.

«Максимально нам потрібно буде розгорнути, але це виключно математичний сценарій, це близько 82 тисяч ліжок. Ми таку кількість ліжок вже мали в резерві на початку цього року», — сказав Ляшко.

За його словами, потенційно кількість ліжок можна збільшити до 90 тисяч але це вплине на планові госпіталізації.

Він підкреслив, що зараз госпіталізуються близько 75% виявлених хворих на коронавірус, з них 65% потребують кисневої підтримки. Виключно під COVID-19 відведено 38 тисяч ліжок, з яких понад 37 тисяч забезпечені централізованим киснем.

Нагадаємо, Ляшко пояснив, чому Україна поки не перейде в «жовту» зону .

Фото: https://ua.depositphotos.com

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