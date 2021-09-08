26.69 / 26.88 31.46 / 31.79
Київ: +14
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Італійський підручник історії «приписав» Україну, Молдову та Білорусь до Росії: як відреагувало МЗС

20:18 8 вересня 2021
МЗС

В італійському підручнику з географії на карті світу над Україною, Молдовою, Білоруссю нанесений напис «La regione russa», який перекладається як «російський регіон», раніше від України «відокремили» Крим на сайті Олімпіади.

Як повідомляє в своєму Facebook Посольство України в Італії, спотворення інформації про Україну та замовчування фактів російської агресії виявили в італійському підручнику з географії «Namaskar.Benvenuti nel mondo della geografia», котрий написаний Альберто Фре (Alberto Frè) для учнів середньої школи.

На карті світу на італійській мові написано «La regione russa» над Україною, Молдовою і Білоруссю — це означає «російський регіон». Крим на карті показаний українською територією, але його населення пораховано як російське.

Посольство звернулося до італійських відомства з закликом внести виправлення.

Нагадаємо, карта нашої країни без Криму з'явилася в підручнику «Історія України» для 9-х та 10-х класів 2017—2018 років випуску.

33

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Тарифи на комуналку

Виплати субсидій за новими правилами: хто залишиться без допомоги в опалювальному сезоні

Орбакайте

Крістіна Орбакайте засвітила «вагітний» живіт: Максим Галкін випадково «видав» секрет доньки Примадонни

Винник та Полякова

Таюне більше не потрібна? Оля Полякова заявила, що робить з Олегом Винником дитину

зарплата

Без індексації, але зі штрафами: в Україні хочуть платити зарплату за новими правилами

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.