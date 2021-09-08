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Україна не перейде в «жовту» зону з 13 вересня: Ляшко пояснив чому

17:25 8 вересня 2021
Віктор Ляшко

В Україні з понеділка, 13 вересня, не вводитимуть в силу обмеження «жовтої» зони. Про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив на засіданні Кабміну в середу, 8 вересня. За його словами, епідеміологічна ситуація в країні прогнозовано погіршується, але ще не критична.

Уряд працює над новими правилами карантину, і поки в Україні залишається «зелена» зона. Але навіть після розгляду постанови має пройти як мінімум 7 днів до набрання нею чинності. Встановлення «жовтого» рівня повинно бути розглянуто й на засіданні комісії ТЕБ та НС.

«Наслідуючи практику европейських країн, а також США, ми пропонуємо наблизити якість життя вакцинованого населення проти COVID-19 до звичного. Тому цього тижня ми розпочали з усіма міністерствами працювати над змінами карантинних норм, аби дотримуватися балансу між захистом населення від коронавірусу та його благополуччям», — заявив Віктор Ляшко.

Всі школи та дитячі садки поки будуть працювати в звичайному режимі — за правилами «зеленої» зони. А при переході в «жовтий» рівень робота навчальних закладів, за словами Ляшка, теж не буде обмежуватися за умови, якщо 80% педагогів вакциновані хоча б однієї дозою. Обмеження мають бути для масових зібрань.

Нагадаємо, Міністр Ляшко заявив, що в багатьох освітніх установах вакциновано вже більше 80 відсотків педагогічного складу.

Фото Віктора Ляшко з соцмереж

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