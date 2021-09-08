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Україна

«Жовта» зона карантину: як працюватимуть школи

16:31 8 вересня 2021
Школа

У зв'язку з тим, що в Україні планують посилити карантин через зростання захворюваності на коронавірус, зміни можуть торкнутися й роботи шкіл.

За даними Міністерства освіти та науки на даний момент в Україні вакциновано менше 60% співробітників освітньої сфери. У школах вакцинувалися всього 58,2% педагогів.

«Якщо підуть ускладнення епідситуації, якщо буде зростання числа випадків і по адаптивному карантину країна перейде на жовтий, помаранчевий або червоний рівень епідемічної небезпеки, будуть працювати тільки ті школи в цей період, в яких більше 80% педагогів вакциновані проти COVID-19», — заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Нагадаємо, «ФАКТИ» опублікували ексклюзивний матеріал «Про вакцинацію учнів і вчителів, як будуть вчитися в школах, для кого меддовідки обов'язкові: пояснює МОН».

Раніше повідомлялося, що Міністерство охорони здоров'я України вирішило простимулювати вакцинацію педагогів і оголосило конкурс серед шкіл.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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