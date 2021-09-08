«Жовта зона» карантину в Україні: що буде заборонено

У зв'язку з великою ймовірністю переходу України з «зеленої» в «жовту» карантинну зону, МОЗ нагадав обмеження і заборони, що вводяться на першому з етапів «карантинного світлофора». Першими оголошення «жовтої» зони відчують на собі кінотеатри, концертні зали, організатори масових заходів.

Крім вимог про масочний режим і соціальну дистанції 1,5 метра в «жовтій» зоні діють наступні норми:

Кінотеатри, концертні зали, зали об'єктів культури повинні бути заповнені не більше, ніж наполовину (50% місць);

У спортзалах і фітнес-центрах має знаходитися не більше однієї людини на 10 кв. метрів.

Під час масових заходів в будівлі або на території повинно знаходитися не більше однієї людини на 4 кв. метра.

«Жовта» зона встановлюється в разі, якщо три дні поспіль:

тримається високий рівень інфікування (більше 75 нових випадків на 100 тис. населення за 14 днів);

серед протестованих методом ПЛР та швидкими тестами більш ніж у 4% підтверджується COVID-19;

якщо тестувань проводиться мало — менше 300 тестів за 7 днів на 100 тис. населення.

Нагадаємо, в Україні все більше випадків підтвердженої коронавірусної інфекції, і є ймовірність, що вже з 13 вересня буде введений жовтий рівень карантинної небезпеки.

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