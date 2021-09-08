Статус основного союзника поза НАТО: ВР не підтримала звернення до Конгресу США

У Верховній Раді України, яка на позачерговому засіданні підтримала звернення до міжнародного співтовариства із закликом не визнавати вибори Держдуми РФ в окупованому Криму і за участю жителів ОРДЛО, не знайшлося голосів за документ, що стосується посилення співпраці з США.

«Верховна Рада не підтримала постанову про Звернення українського парламенту до Конгресу Сполучених Штатів Америки про надання Україні двостороннього статусу основного союзника США поза НАТО», — йдеться у повідомленні.

Перед голосуванням нардеп Олексій Гончаренко пояснив, що статус союзника — вище, ніж нинішній, стратегічного партнера. Статус основного союзника, за словами парламентарія, зокрема, передбачає розміщення на території військових підрозділів іншої держави. І додав, що навряд чи Росія зважилася нападати на нашу країну, якби тут знаходилися американські морпіхи. Природно, якщо дозвіл на це дав би парламент.

Проте цю пропозицію підтримали лише 24 нардепи, один був проти, а основна маса парламентаріїв утрималася.

Нагадаємо, що під час позачергового засідання парламенту ухвалили закон, що легалізує в Україні віртуальні активи, у тому числі й криптовалюту. Згідно з документом, постачальники послуг, пов'язаних з віртуальними активами, повинні пройти державну реєстрацію.

Фото інформаційного управління Апарату Верховної Ради із соціальних мереж.

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