«Досить вивчати документи»: експерт звернувся до правоохоронців з приводу діяльності «ГлобалМані»

Державний «ПриватБанк» розірвав ділові відносини з компанією «ГлобалМані» (Globalmoney), яку звинувачують у масштабному шахрайстві та співробітництві з ОРДЛО. Про це політичний експерт Олександр Кочетков написав у фейсбуці.

«Нарешті наша держава звернула увагу на цю контору. Поки в основному в особі „ПриватБанку“, який з 1 вересня вирішив припинити будь-які ділові відносини з „ГлобалМані“ через її токсичність», — підкреслив Кочетков.

За його словами, до комітету банку, який займається в тому числі й фінансовою безпекою, надійшли матеріали, що підтверджують фальшиву інкасацію через особисті картки співробітників «ГлобалМані», ризикове використання фінансового інструменту Cash to Card, приймання платежів за турніри зі спортивного покеру та кіберспорту не від фірм, які мають ліцензії на таку діяльність, а від їхніх нелегальних двійників і т. і.

«Тобто афера в чистому вигляді. Зрозуміло, в схемі є й неврахована готівка, й фіктивні підприємства та інші атрибути діяльності, на яку давно пора звернути увагу не тільки банківським службовцям, а й правоохоронцям», — зазначив експерт.

Паралельно щодо «ГлобалМані» почалися кримінальні розслідування про легалізацію злочинних доходів, ухилення від сплати податків і шахрайство, про що у «ПриватБанк» надійшли запити від ДБР і СБУ. Крім того, Нацполіція розбирається зі схемою, за допомогою якої «ГлобалМані» нібито відмила й вивела в Росію 6,5 мільярда гривень.

«Не хочу наврочити, але, схоже, що у „ГлобалМані“ почалися справжні проблеми. Давно пора, з урахуванням, що контора ця розцвіла під час Віктора Януковича на близькості до „сім'ї“… Ось тільки цікаво, правоохоронці мають намір і надалі обмежуватися вивченням документів і запитами до держбанку, який вже й так зайняв чітку позицію? Або ж вони дійсно припинять сумнівну діяльність контори, очевидним чином спрямовану проти України?» — написав Кочетков.

Нагадаємо, ветерани ГО «Вибачте, что живі» провели потужний пікет біля БЦ «Ренесанс», де знаходився офіс компанії. Згодом БЦ розірвав договір оренди з платіжною системою «ГлобалМані» та компанія залишила будівлю 3 вересня.

Нагадаємо, 27 липня ЗМІ опублікували новину про те, що в забороненій в Україні соціальної мережі «Вконтакте» діє сторінка Global24 (електронний гаманець системи Globalmoney) з символікою компанії, яка наповнювалася новинами «ГлобалМані». Після розголосу того, що відбувається, в ЗМІ сторінка була вилучена.

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