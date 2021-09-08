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Україна

«Жовтий» рівень карантину в Україні: Шмигаль назвав ймовірні дати

13:52 8 вересня 2021
Денис Шмигаль

Питання про посилення карантину в Україні та перехід всієї країни у «жовту» зону розглянуть найближчими днями.

«В Україні з початком осіннього періоду спостерігається погіршення епідемічної ситуації. Щоб уникнути можливих жорстких локдаунів або „червоних зон“ ми повертаємося до режиму роботи регулярних засідань Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Вже найближчими днями відбудеться відповідне засідання, де розглядатиметься питання щодо встановлення „жовтого“ рівня епідемічної небезпеки в усій країні», — повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

А нардеп Олексій Гончаренко на своєму телеграм-каналі процитував міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, який заявив, що більшість обмежень у «жовтих» і «червоних» карантинних зонах не поширюватимуться на вакцинованих громадян.

Раніше глава Комітету ВР з питань здоров'я нації Михайло Радуцький назвав три проблемні регіону України, де буде змінюватися «колір» обмежень — Буковина, Львівська та Вінницька області.

Фото Дениса Шмигаля із соціальних мереж.

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