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Україна

ВР закликала міжнародне співтовариство не визнавати вибори в Держдуму РФ в окупованому Криму і на Донбасі

13:32 8 вересня 2021
Верховна Рада України

Верховна Рада України прийняла в цілому постанову про Звернення українського парламенту у зв'язку з підготовкою до виборів в Держдуму Росії за участю жителів тимчасово окупованих українських територій.

Верховна Рада закликала міжнародне співтовариство не визнавати вибори, які Росія проводить в окупованому Криму і Севастополі, а також із залученням громадян України з окупованої частини Донбасу.

«За» — 318 народних депутатів. Це дуже важливе рішення. Крим і Донбас — це Україна", — написав народний депутат Олексій Гончаренко, який є автором документу.

Раніше екс-міністр закордонних справ Павло Клімкін заявляв, що РФ хоче до кінця 2021 року видати мільйон документів, а до кінця 2022 року — завершити примусову паспортизацію жителів окупованих нею українських територій.

Ексклюзивне інтерв'ю з Павлом Клімкіним «Путін у Женеві виклав російську логіку — це фактична окупація і анексія Донбасу» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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